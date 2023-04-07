AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
AK Parti'de 70'ten fazla ismin 3 dönem kuralı nedeniyle liste dışında tutulmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kuralı delmek için yapılan girişimlere de Erdoğan'ın geçit vermediği belirtiliyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 08:05, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 08:07
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Erdoğan kuralı esnetmeyecek. 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı kalıyor.
İTTİFAK İŞİ ZORA GİRDİ
Ak Parti'de milletvekili listeleri için son viraja girildi. Edinilen bilgilere göre 3 dönem kuralı korundu. 10'u 5 dönemlik, 4'ü 4 dönemlik olmak üzere 3 dönem ve üzerinde milletvekilliği yapan 73 ismin hiçbiri listeye alınmadı.
Erdoğan inisiyatif kullanmazsa 'ağır abiler' vekilliğe mola verecek. Cumhur İttifakı'nda ortak liste de zora girdi.