Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
TİHEK'ten çalışanının yerini 5 kez değiştiren İBB iştirakine ceza
TİHEK'ten çalışanının yerini 5 kez değiştiren İBB iştirakine ceza
Valilikten 'CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
4 parti CHP listelerinden seçime girecek
4 parti CHP listelerinden seçime girecek
ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
Yurt dışından Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı
Yurt dışından Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı
Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav yeri sonucu oluşan alan bazlı taban puanlar
Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav yeri sonucu oluşan alan bazlı taban puanlar
Meslek kanunu var ama özel sektörde etkisi yok
Meslek kanunu var ama özel sektörde etkisi yok
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
AK Parti'den 3 yeni vaat hazırlığı: Gençlere bayram harçlığı
AK Parti'den 3 yeni vaat hazırlığı: Gençlere bayram harçlığı
Erdoğan açıkladı: Ekonomide Mehmet Şimşek modeli
Erdoğan açıkladı: Ekonomide Mehmet Şimşek modeli
Deprem bölgesinden dönen belediye personeli kaza yaptı: 3 ölü
Deprem bölgesinden dönen belediye personeli kaza yaptı: 3 ölü
'Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını soracağız!'
'Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını soracağız!'
'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok

İnşaat sektörünün şantiyelerde çalıştıracak usta bulmakta zorlandığını ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, hükümetin hedeflediği süre içinde deprem bölgesindeki kalıcı konutları yapacak iş gücünün Türkiye'de olmadığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 08:24, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 08:26
Yazdır
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, deprem bölgesinde kalıcı konutların hızla tamamlanması konusunda başta iş gücü olmak üzere çeşitli güçlükler bulunduğunu dikkat çekerek, "Hükümetin hedefl ediği süre içinde deprem bölgesindeki kalıcı konutları yapacak iş gücü şu anda Türkiye'de yoktur" dedi. İnşaat sektörünün şantiyelerde çalıştıracak usta bulmakta zorlandığını ifade eden Eren, meslek teknik okullarının sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda konuşan Eren, depremin ardından kentsel dönüşümün daha önemli bir hale geldiğini belirterek, öne çıkan diğer önemli bir konunun ise imar affı düzenlemeleri olduğunu, siyasetin bu konuyu artık gündeminden çıkarmak durumunda bulunduğunu ifade etti. Eren, üniversitelerdeki eğitim kalitesine de dikkat çektiği konuşmasında "Ne olur, çok üniversite açmayalım. Hatta hatta yeterli ehliyetli öğretim görevlisini tam temin edemediğimiz bazı üniversitelerin bazı bölümlerine bir süre öğrenci almayalım onların yerine mesleki teknik okullar açalım" dedi.

"Mühendis çok, operatör, teknisyen, kalıpçı yok"

"Yalnız burada değil, Rusya'daki şantiyelerimize de Suudi Arabistan'daki şantiyelerimize de götürmek için usta bulamıyoruz" diyen Eren, "Ama mühendis çok var, ancak o mühendisleri sorumluluk verip işlerin başına koyabilecek yeterlilikte göremiyoruz. O nedenle, bizim mesleki yeterliliği olan ustaya, operatöre, teknisyene çok ihtiyacımız var. Mevcut çalışanlarımızın çoğu da maalesef Avrupa'da başlayan şehirlerin altyapı yenileme projelerine gidiyorlar. Almanya, inşaat sanayisinde çalışan işçilerin ücretlerinde iyileştirme yaptı, sıvacının saatlik ücretini 18,50 Euro' ya çıkarmışlar; günde 8 saatten 6 günde 3 bin 600 Euro ediyor. Bu rakam varken bizim de ustalarımız maalesef Fransa'da, Almanya'da çalışıyor. Biz mühendis bulmakta hiç zorluk çekmiyoruz ama operatör, kalıpçı, demirci, kaynakçı bulmakta zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da, "İşçi, kalfa, usta çok büyük sıkıntı; bunu kabul ediyorum bizim süratli şekilde bu insanları yetiştirmemiz gerekiyor çünkü şu anda çok sayıda konut inşa edilecek, belki 600 bin tane bağımsız konut, bunu kim inşa edecek? Yeteri kadar usta, kalfa olmadığı kanaatindeyim, sıvacı bulamıyoruz, elektrikçi bulamıyoruz" dedi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren ise konuşmasına şöyle devam etti: "Korkarım ki hükümetimizin hedefl ediği zaman dilimi içinde deprem bölgesinde ki kalıcı konutları yapacak iş gücü şu anda Türkiye 'de yoktur. Bakanlarla bir araya geldiğimiz zamanlarda söylediğim, şimdilik bu konteyner kentlerimizi, prefabrik kentlerimizi birkaç yıl kalıcı olacaklarını düşünerek yapalım, göründüğü kadarıyla bunlar bir yıllık olmayacaklar. Çünkü ne vinç kapasitemiz var bu kadar, ne tünel kalıp kapasitemiz var ama daha önemlisi usta kapasitemiz, iş gücü kapasitemizle o hızda yapmak mümkün değil. Çünkü aynı zamanda büyükşehirlerimizde de ' kentsel dönüşümü hızlandıralım' kararı verildi."

"Gayrimenkul yatırımcısı ile müteahhit aynı olmamalı"

Gayrimenkul konut yatırımcısı ile müteahhidin aynı olmaması gerektiğini belirten Eren, "Parası vardır, arsası vardır, konut yatırımı yapmak istiyordur, bunun meslekten olması şart değil, onun adı gayrimenkul yatırımcısı olsun. O, inşaatını mutlaka ehliyetli bir müteahhide yaptırmak zorunda olsun. Bizim bu "yap - sat " dediğimiz sektör, yatırımcı mı, müteahhit mi mühendis mi belli olmayan bir sektör, mutlaka doğru disipline edilmeli" dedi.

"Bölgede A grubu müteahhitler iş yapmalı"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Genel Sekreteri Necati Ersoy 2019 yılında getirilen Yapı Kayıt Sistemi'ne 450 bin müteahhidin 123 bininin kayıt yaptırdığını ve bunların yüzde 78'inin ticaret ve sanayi odalarına üye olmanın dışında hiçbir vasfı olmadığını söyledi. Ersoy, deprem riski yüksek olan bölgelerde A grubunun dışında hiçbir müteahhit iş yapamaması gerektiğini söyledi. Kaliteli malzeme kullanımının da önemine değinen Ersoy, " Özellikle çimento üretiminde, agregada birçok düzgün fi rmanın yanı sıra merdiven altı üretim yapan kuruluşlar var; bunların tamamen kapatılması, bunlara izin verilmemesi gerekiyor. Yine demir üret iminde standartlara uygun olmayan malzeme üreten firmalar var, doğru yapma yanların da engellenmesi gerekiyor " diye konuştu.

Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılıyor
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılıyor
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Döviz kurları
Döviz kurları
Altının kilogramı 1 milyon 249 bin 810 liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 249 bin 810 liraya geriledi
Fitch: Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli
Fitch: Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli

Bu Habere Tepkiniz

Evinde örgütsel yayın çıkan sözleşmelinin atılması hukuka uygun bulundu

Evinde örgütsel yayın çıkan sözleşmelinin atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu<
MHP'nin aday listesi açıklandı

MHP'nin aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı. Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'de 1. sıradan aday oldu.
Şimdi birlik zamanı

Şimdi birlik zamanı

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2023&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2023&utm_id=memurlar_manset_ramazan2023
Üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.
Memurun gelir kaybı giderilmelidir-İlandır

Memurun gelir kaybı giderilmelidir-İlandır
MEB'den mecburi hizmet devirleriyle ilgili önemli uyarı

MEB'den mecburi hizmet devirleriyle ilgili önemli uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı Kanun uyarınca lisansüstü eğitim gören bursiyerlerin mecburi hizmet devirlerinde nihai Kararın Bakanlıklarınca yapılması gerektiği konusunda tüm üniversiteleri ve YÖK'ü bilgilendirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
17-20 Nisan 2023 Mesleki Çalışma Dönemi

17-20 Nisan 2023 Mesleki Çalışma Dönemi

Öğretmenlerin 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapacakları mesleki çalışmalar uzaktan eğitim olarak yapılacak.
8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş hizmetler var mı yok mu ona bakılır.
MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan öğretim yoluyla alınmış mezuniyet belgeleri ve diplomalara denklik işlemi yapılmamasına; terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan belgelerin denklik işlemlerinde değerlendirilmemesine, belge sahibine yaş ve sınıf seviyesi gözetilerek uygulanacak seviye tespit sınavlarının artık e-Sınav merkezlerinde uygulanmasına karar verdi.
Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı 350 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı 350 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı 350 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 nisan 2023
Artvin'de yavrusuyla oynayan ayı dronla görüntülendi

Artvin'de yavrusuyla oynayan ayı dronla görüntülendi

Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarındaki Kaçkar Dağı'nın eteklerinde, yavrusuyla oynayan ayının görüntüsü dron kamerasına yansıdı. İlçeye bağlı Yaylalar köyünde pansiyon işletmeciliği yapan Cihat Bayram, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek için Kaçkar Dağı eteklerine gitti. Bayram, dronla çekim yaptığı sırada bir ayı ile yavrusunun, erimemiş kar kütlesinin üzerinden oyun oynadığını fark etti.
ÖSYM, 30 sözleşmeli personel alacak

ÖSYM, 30 sözleşmeli personel alacak

ÖSYM, 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 nisan 2023
Mesut Özil'den sürpriz ziyaret

Mesut Özil'den sürpriz ziyaret

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Mesut Özil, başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi setini ziyaret etti.

Sonraki Haber