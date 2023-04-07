Diyanet, yurt dışına Ramazan vaazı için vaiz yerine onları görevlendirdi

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; Diyanet, Ramazan ayı nedeniyle yurtdışında vaaz vermeleri için 31 isimden oluşan liste hazırladı ama aralarında tek bir vaiz yer almadı. Onların yerine üst düzey yöneticilerin ağırlıklı olduğu 'torpilli' listesi belirlendi. "2023 yılı yurtdışı Ramazan ayı konferansçı/vaiz görevlendirme listesi" Diyanet'in ehil kişiler yerine eş-tanıdıktan oluşan torpil listesi oluşturduğunu gözler önüne serdi. Listeye göre Avrupa'nın birçok şehrine gidecek 28 kişi 2 günlük süre içinde gittikleri ülkede Müslüman kişilere Ramazan sohbeti gerçekleştirecek. Görevlendirilen kişilerin çoğunluğu 15-17 Nisan tarihlerinde gidecekler. Görevlendirilenler gidilecek ülkeye göre de Euro üzerinden harcırah alacak.

ABD'YE GİDEN 3 KİŞİ

Listede en dikkat çeken 'torpilli isimleri' ise ABD'ye giden üç kişi oluşturdu. Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, 2-8 Nisan tarihleri arasında Washington'a görevlendirildi. Avrupa ülkelerine 2 günlüğüne gidilirken, ABD'ye gönderilen 3 isme 6 günlük görevlendirme yapıldı. Bu isimlere günlüğü 273 dolardan 1638 dolar yani 31 bin 500 lira harcırah verildi. Pusmaz, kasım ayında da AKP'den Erzurum Milletvekili aday adayı olan Fatih Kurt (Dini Yayınlar Genel Müdürü idi) ile Vatikan'a gitti ve Büyükelçi Lütfullah Göktaş'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Ramazan Avcı (Dinar Müftüsü-Berlin), Dursun Ali Coşkun (Daire Başkanı-Dusseldorf), Halit Güldemir (Daire Başkanı-Essen), Selami Açan (Hukuk Müşaviri-Essen), Abdulcelil Alpkıray (Daire Başkanı-Hamburg), Sedide Akbulut (Genel Müdür-Hannover), Enbiya Yıldırım (Din İşleri Kurul Üyesi-Karlsruhe), Remzi Bircan (Genel Müdür-Köln), Erdal Ertorun (Daire Başkanı-Köln), Hasan Hüseyin Güller (Manisa Müftüsü-Mainz), Kadir Dinç (Başkan Yardımcısı-Münih), Abdullah Işık (Artuklu Müftüsü-Münster), Hamza Bayram (Kars Müftüsü-Nürnberg), Mehmet Sırrı Işık (Van Müftüsü-Stutgart), Mahmut Özdemir (Genel Müdür-Washington), Hasan Güçlü (Teftiş Başkanı-Washington), Akif Pusmaz (Genel Müdür-Washington), Mustafa Irmaklı (Din İşleri Kurul üyesi-Viyana), Murat Akdoğan (Daire Başkanı-Brüksel), Mehmet Aydın (Daire Başkanı-Brüksel), Bünyamin Kahraman (Strateji Başkanı-Lyon), Sevde Düzgüner (Daire Başkanı-Nantes), Adil Elzerey (Daire Başkanı-Bordo), Hafız Osman Şahin (Mushafları İnc. Kurul Başkanı- Strazburg), Ahmet Sünetçi (Daire Başkanı-Strazburg), Enver Osman Kaan (Akademi Başkanı-Lahey), Selami Aydın (Trabzon Müftüsü-Rotterdam), Salih Gör (Daire Başkanı-Stockholm), Salih Sezik (İzmir Müftüsü-Bern), Mehmet Bilgin (Genel Müdür-Milano), Cafer Tayyar Doymaz (Genel Müdür-Oslo).