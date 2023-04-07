Hasadın artmasıyla soğan fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Ziraat Mühendisi ve tarım yazarı Buket Sakmanlı Apaydın, yaptığı açıklamada Türkiye'nin soğan üretiminde dünyada ilk beşte, soğanda kendi yeterliliğinin yüzde 100'ün üzerinde olduğunu dile getirdi.

Soğanın önemli bir ürün olduğunu hatırlatan Apaydın, mart ve nisan aylarının kuru soğan için bir geçiş dönemi olduğunu kaydederek, "Bu dönemde depolardaki soğanlar artık bitmeye başlıyor ve özellikle bu ay içinde Adana ve Reyhanlı bölgesinden turfanda soğanlar piyasaya sürülmeye başlıyor. Şu anda turfanda soğan Adana bölgesinden özellikle piyasa sürünmeye başladı. Bu, fiyatlarda mutlaka bir düşme oluşturacaktır. 30 liraları bir daha görmeyiz diye umut ediyoruz" diye konuştu.

"Planlı üretim modeline geçildiğinde fiyatların düşmesi bekleniyor"

Apaydın, fiyat artışları nedeniyle geçmişte yaşanan söküm yapılmama durumunun beklenmediğini aktararak şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın açıkladığı bir planlı üretim, sözleşmeli üretim modeli var. Bu üretim modeline geçildiğinde ise fiyatların düşeceği bekleniyor. Üretimde planlama olacak. Yani Türkiye'nin ihtiyacı neyse ihtiyaca yönelik üretim yapılacak. Bu mutlaka fiyatlarda bir denge sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bizdeki sistem de bu şekilde üretici destek verse fiyatlarda sadece soğan da patates değil. Her üründe istikrar gelecektir."

Özellikle Adana bölgesinden 135 bin ton soğan rekoltesi beklendiğini belirten Apaydın, "Rekoltedeki oynamalar, hava şartlarının nasıl gideceği, bunların hepsi fiyatları belirleme açısından çok önemli. Muhtemelen bayramdan sonra piyasada oturan bir fiyat olacaktır diye öngörüyoruz ama net rakamın şu anda 15 lira bandında olduğu söyleniyor. Ama ne yazık ki değişen şartlardan dolayı net bir rakamı ön göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hasattan nasıl soğan çıkacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz"

Apaydın, soğan fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktörün rol oynadığını söyleyerek, "İklim şartlarındaki değişiklikler, plansız üretim, girdi maliyetlerindeki artış, bunların hepsi soğanda fiyatı belirliyor. Adana bölgesi, Reyhanlı, Hatay bölgesi diyoruz. Bunlar önemli soğan üstlerimiz. Geçtiğimiz günlerde sel taşlı yaşadı bu bölge. Bu rekolteye de etki etmiştir. Bunu önümüzdeki günlerde nasıl soğan çıkacak. Gerçekten sağlam bir soğan mı çıkacak, yoksa çürüklük hastalık taşıyan soğanlar mı çıkacak" dedi.

"Bir felaket yaşamadan tamamlarsa fiyatlarda herhangi bir sıkıntı olmaz"

Beklenen 135 bin tonluk rekoltenin piyasanın ihtiyacını karşılayacağına vurgu yapan Apaydın, hava şartlarının soğan üretim etkisine ilişkin, "Sanıyorum ki çok ciddi bir etkilenme yok şu anda. Fiyatları etkileyecek derecede bir etkilenme olmadığı söyleniyor. Önümüzdeki günlerdeki süreçte diğer bölgelerimizde de göreceğimiz süreç. Amasya bölgesi, doğu bölgeleri, Adana'da, Ankara'da özellikle Polatlı bölgesi önemli soğan üstlerimizden birisi. Bu bölgelerde tabii üretim sezonlarını bir iklim krizi yaşamadan, bir felaket yaşamadan tamamlarsa fiyatlarda herhangi bir sıkıntı olmaz" değerlendirmesini yaptı.