Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Bingöl merkezde saat 11:29'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremin ardından sahada tarama çalışması yürütüldüğünü, sarsıntı dolayısıyla herhangi olumsuzluğun meydana gelmediğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 11:44, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 12:44
Bingöl'de saat 11.29'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl merkez olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AA muhabirine, depremin ardından sahada tarama çalışması yürütüldüğünü belirterek sarsıntı dolayısıyla herhangi olumsuzluğun meydana gelmediğini bildirdi.
Bingöl merkezli deprem Elazığ'da da hissedildi, öğrenciler tahliye edildi
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Merkez (Bingöl)
Tarih:2023-04-07
Saat:11:29:36 TSİ
Enlem:39.06 N
Boylam:40.358 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/2pJ0z3Dhmk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi