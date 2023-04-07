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Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme

Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartına yeni düzenleme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bilgin istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 14:53, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 14:53
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Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme

Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'la görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.

ATO Başkanı Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bilgin, Baran'ın talebini olumlu karşıladı.

Bilgin, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

İSTİHDAM SAYISINA GÖRE KRİTER

Bakan Bilgin, Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyeceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını anlattı.

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR İÇİN FARK NE?

SSK'da 7 bin 200 prim günü ile kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilirken bu durum Bağ-Kur'lularda farklı.
Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor.

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