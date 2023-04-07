STK'lerden Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara protesto

DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu
Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu
Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Togg sevkiyatları başladı
Togg sevkiyatları başladı
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

STK'lerden Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara protesto

Genç İHH Başkanı Hüseyin Ceven:- "İsrail'in Kudüs'ün Yahudileştirilmesi kapsamında Mescid-i Aksa'ya saldırması tamamen yasa dışıdır"- "Kadın hakları konusunda sık sık dünya kamuoyuna mesaj veren İsrail, bu perdenin ardındaki iki yüzlü tavrı bir kez daha göstermiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 15:58, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 16:26
Yazdır
STK'lerden Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara protesto

Genç İHH, Yedi Hilal, Genç MEMUR-SEN, Ankara Sivil Toplum Platformu ve Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından toplanan grup adına konuşan Genç İHH Başkanı Hüseyin Ceven, Mescid-i Aksa'nın bir ramazan ayında daha İsrail tehlikesi altında olduğunu belirterek, "İsrail'in Kudüs'ün Yahudileştirilmesi kapsamında Mescid-i Aksa'ya saldırması tamamen yasa dışıdır." dedi.

Ceven, İsrail'in sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, bir Yahudi mabedi inşa etmek istediğine vurgu yaparak, Kudüs'e yapılan saldırıların İsrail'in geçmiş politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin hala Nekbe'yi yaşamaya devam ettiğine işaret eden Ceven, bu felakete son verilmesi gerektiğini söyledi:

Ceven, şöyle devam etti:

"İsrail, Mescid-i Aksa'ya baskının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulundu. Bu hunharca saldırı, İsrail'in bölgeye uyguladığı sistematik saldırıların bir neticesidir ve Filistinli her kesimin hedef alındığının göstergesidir. Kadın hakları konusunda sık sık dünya kamuoyuna mesaj veren İsrail, bu perdenin ardındaki iki yüzlü tavrını bir kez daha göstermiştir. İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeksizin herkesi hedef almaktadır."

Saldırılardan dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları İsrail tarafından ellerinden alındığını ifade eden Ceven, İsrailli siyasetçilerin tapınak gruplarına destek vererek, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara öncülük ettiğini söyledi.

İsrail'in kendi içindeki anlaşmazlıklar ve çatışmaların son dönemde artarak, Filistinlilere yönelik saldırıların da artmasına yol açtığının altını çizen Ceven, "İsrail, bu saldırılar ile odak değiştirmek istemektedir. Tarihindeki en büyük protestoları yaşayan İsrail, Mescid-i Aksa'yı ve Müslümanları hedef alarak gündemi değiştirmek istemektedir." dedi.

Ceven, kurban kesme faaliyetini de barındıran Pesah Bayramı'nda Siyonist grupların her sene kurban kesmek için Mescid-i Aksa'ya biraz daha yaklaştığına değinerek, bu durumun önüne geçilmezse yakında Yahudi grupların toplu olarak Mescid-i Aksa'da kurban girişiminde bulunacaklarını söyledi.

Filistinlilerin tutuklandığını ve ibadet etme hakkının engellenerek, Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığını ifade eden Ceven, şöyle konuştu:

"Kudüs şehrinin 14 asırdan bu yana Müslümanların gönlünde büyük bir yeri vardır. İlk kıble ve üçüncü Harem-i Şerif olmasının yanı sıra Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine yürütüldüğü, peygamberlere imamet ettiği ve miraca yükseldiği yerdir. Bu hadiseler, tarihin seyrinde büyük bir tesiri olan mübarek toprakların bir parçası olması hasebiyle Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Kudüs'ün ehemmiyetini vurgulamaya yeterlidir."

Gruptakiler daha sonra dağıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber