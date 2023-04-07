STK'lerden Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara protesto

Genç İHH, Yedi Hilal, Genç MEMUR-SEN, Ankara Sivil Toplum Platformu ve Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından toplanan grup adına konuşan Genç İHH Başkanı Hüseyin Ceven, Mescid-i Aksa'nın bir ramazan ayında daha İsrail tehlikesi altında olduğunu belirterek, "İsrail'in Kudüs'ün Yahudileştirilmesi kapsamında Mescid-i Aksa'ya saldırması tamamen yasa dışıdır." dedi.

Ceven, İsrail'in sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, bir Yahudi mabedi inşa etmek istediğine vurgu yaparak, Kudüs'e yapılan saldırıların İsrail'in geçmiş politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin hala Nekbe'yi yaşamaya devam ettiğine işaret eden Ceven, bu felakete son verilmesi gerektiğini söyledi:

Ceven, şöyle devam etti:

"İsrail, Mescid-i Aksa'ya baskının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulundu. Bu hunharca saldırı, İsrail'in bölgeye uyguladığı sistematik saldırıların bir neticesidir ve Filistinli her kesimin hedef alındığının göstergesidir. Kadın hakları konusunda sık sık dünya kamuoyuna mesaj veren İsrail, bu perdenin ardındaki iki yüzlü tavrını bir kez daha göstermiştir. İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeksizin herkesi hedef almaktadır."

Saldırılardan dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları İsrail tarafından ellerinden alındığını ifade eden Ceven, İsrailli siyasetçilerin tapınak gruplarına destek vererek, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara öncülük ettiğini söyledi.

İsrail'in kendi içindeki anlaşmazlıklar ve çatışmaların son dönemde artarak, Filistinlilere yönelik saldırıların da artmasına yol açtığının altını çizen Ceven, "İsrail, bu saldırılar ile odak değiştirmek istemektedir. Tarihindeki en büyük protestoları yaşayan İsrail, Mescid-i Aksa'yı ve Müslümanları hedef alarak gündemi değiştirmek istemektedir." dedi.

Ceven, kurban kesme faaliyetini de barındıran Pesah Bayramı'nda Siyonist grupların her sene kurban kesmek için Mescid-i Aksa'ya biraz daha yaklaştığına değinerek, bu durumun önüne geçilmezse yakında Yahudi grupların toplu olarak Mescid-i Aksa'da kurban girişiminde bulunacaklarını söyledi.

Filistinlilerin tutuklandığını ve ibadet etme hakkının engellenerek, Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığını ifade eden Ceven, şöyle konuştu:

"Kudüs şehrinin 14 asırdan bu yana Müslümanların gönlünde büyük bir yeri vardır. İlk kıble ve üçüncü Harem-i Şerif olmasının yanı sıra Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine yürütüldüğü, peygamberlere imamet ettiği ve miraca yükseldiği yerdir. Bu hadiseler, tarihin seyrinde büyük bir tesiri olan mübarek toprakların bir parçası olması hasebiyle Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Kudüs'ün ehemmiyetini vurgulamaya yeterlidir."

Gruptakiler daha sonra dağıldı.