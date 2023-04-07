Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, RTÜK önünde basın açıklaması yaptı:

Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve parti mensuplarıyla geldiği RTÜK binası önünde basın açıklaması yaptı.

Seçim sürecinde medyada kendilerine yer verilmediğini söyleyen Oğan, dört cumhurbaşkanı adayından biri olarak kendisine ve partilerine yönelik bir karartma kampanyası olduğunu öne sürdü. Oğan, "Ata İttifakı bileşeni siyasi partiler, basın ve medyamız tarafından görmezden geliniyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylığına hak kazanmak için 111 bin 506 vatandaşın imzasını aldığını anımsatan Oğan, buna rağmen kendilerine bir adaletsizlik yapıldığı iddiasında bulundu. Oğan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin demokratik bir ortamda seçime gitmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de adaleti ve demokrasiyi yerleştirmek için yola çıktığımızı ifade ediyoruz ama adaleti sağlamak için çıktığımız bu yolda en büyük adaletsizlik bize yapılıyor. Bizim söyleyecek sözümüz var, anlatacak projelerimiz var. O vatandaşlarımızı ve bize oy verecek vatandaşlarımızı temsilen medyaya buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bize ekranlarını karartanlara RTÜK neden sessiz kalıyor? Biz diyoruz ki Türk milletinin aydınlanma hakkına engel olamayacaksınız."

- "Oğan'a zaman ayrılmadığını kanıtlarıyla koyacağız"

Ümit Özdağ ise seçim süresince yayınlanan tüm haber bültenlerini takip edeceklerini belirterek, "Bütün haber bültenlerinde yayınlanan görüntüleri toplayarak her adaya, her partiye ne kadar zaman ayırıldığını, Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a ne kadar zaman ayrılmadığını kanıtlarıyla koyacağız." dedi.

Topladıkları belgeler üzerinden RTÜK'ten işlem yapmasını isteyeceklerini aktaran Özdağ, RTÜK'ün kendilerine yer vermeyen ve adaletsiz davranan kanallar hakkında işlem yapmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Özdağ, basın özgürlüğü konusunda mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti.