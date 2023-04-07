Bakan Ersoy, Üsküp'te restore edilen Sultan Murat Camisi'nin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restore ettiği Sultan Murat Camisi'nin açılışını yaptı.

Cuma namazı öncesi düzenlenen açılış töreninde konuşan Ersoy, ortak tarih ve birbiriyle harman olmuş kültürlerinin bu toprakları kendileri için daima özel ve değerli kıldığını, dolayısıyla yüzlerce yıllık ortak yaşanmışlıkları ve birlikte yeşerttikleri kültürel değerleri asla göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

"Tam tersine daima bunları sahiplenmenin ve yaşatmanın gayreti içerisindeyiz." diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Bugün de burada sadece 587 yıllık abide olan Sultan Murat Camisi'ni açmıyoruz, buradaki eserler aynı zamanda halklarımızın köklü birlikteliğine ve inşallah yine birlikte yaşayacağımız, yan yana duracağımız önümüzdeki asırlara dair bir kültür ve kardeşlik nişanıdır. Bu kardeşliği koruyup güçlendirmek de çok ama çok önemlidir. Bu ifadelerim sadece sözlerden ibaret değil, aksine her bir kelimenin arkasında bugüne kadar gerçekleştirdiği eylemleri ve icraatlarıyla bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçeği vardır."

Ersoy, Kuzey Makedonya'da sadece TİKA'nın eğitimden sağlığa, tarımdan meslek eğitimlerine ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına kadar çok farklı alanlarda binden fazla projesinin hayata geçirildiğine dikkati çekerek, "Üsküp'ten Gostivar'a, Doyran'dan Ustrumca'ya, Radoviş'ten Ohri'ye, Kalkandelen'den Konçe'ye, Kuzey Makedonya'nın her bir köşesinde bu işbirliğinin eserlerini ve sonuçlarını görebiliyoruz." dedi.

Bu çalışmaları bürokratik, politik ve resmi hatlarla tanımlamaya gerek olmadığını belirten Ersoy, ortak tarihlerinde temelleri atılmış kardeşliklerinin gereğinin yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını kaydetti.

Kuzey Makedonya'da kültür abidelerine yönelik 24 restorasyon çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Manastır İshakiye Camii, Struga Mustafa Kebir Çelebi Camii, Kalkandelen ve Ohri hamamları bunların sadece birkaçı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin Kuzey Makedonya'nın Kocacık köyünde bulunan ana evinin müze olarak inşası ve Atatürk'ün eğitim gördüğü Manastır Askeri İdadi'sinin tadilat ve donanımının gerçekleştirilmesi de önemli kültürel projelerimiz arasında yerini almıştır. Bugün bu güzel birlikteliğimize vesile olan Üsküp Sultan Murat Camii ve külliye içerisindeki Beyhan Sultan ve Dağıstanlı Ali Paşa türbeleriyle Saat Kulesi de kapsamlı bir restorasyona tabi tutularak ihya edilmiştir. Minaresinden minber ve mihrabına kadar her bir taşına sinmiş 6 asırlık tarihe omuz dayayan böylesi bir ecdat yadigarını yeniden ibadete açıyor olmak, bu topraklara vefa borcunun ödenmesinden doğan mutluluğu ve huzuru bizlere yaşatmaktadır."

Bakan Ersoy, bu yapıların sadece birer tarihi eser olarak görülmemesi gerektiğini, her birinin bu topraklarda yaşamış ve yaşamakta olan insanların hafızası olduğunu vurguladı.

Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sundukları destek dolayısıyla Kuzey Makedonya Devleti ve halkına şükranlarını sundu.

- ﻿"Kuzey Makedonya'da yaşayan tüm insanların kardeşliğinin nişanesi olmasını niyaz ediyorum"

﻿Türkiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yoğun programından dolayı açılışa katılamadığını ve selamlarını ilettiğini ifade etti.

Dinç, "Aynı inancın, aynı dinin, müşterek tarih ve kültürün mensupları olarak kökleri asırlar öncesine dayanan kardeşliğimizin bir nişanesi mahiyetinde Sultan 2. Murat tarafından Üsküp'e emanet edilen ve TİKA'mız tarafından da aslına uygun bir şekilde restorasyonu yapılan Sultan Murat Camii açılışı vesilesiyle dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade ediyor, siz kıymetli kardeşleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Balkanlar'ın genelinde olduğu gibi Kuzey Makedonya'da da soydaş ve dindaşlarının birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşamaları, dini ve kültürel değerlerine sahip çıkmalarının çok kıymetli olduğunu dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Bugün restorasyonu tamamlanarak açılışını yaptığımız bu güzide eserin başta Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere Kuzey Makedonya'da yaşayan tüm insanların kardeşliğinin bir nişanesi olmasını, ülkelerimiz ve kurumlarımız arasında geçmişten bugüne var olan dostane, samimi ve kardeşçe ilişkilerimizin bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, heyetinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

- "TİKA sayesinde sadece Kuzey Makedonya değil, Balkanlar da tekrar bir güzelliğe dönüştü"

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, restorasyonu gerçekleştiren TİKA yetkililerine teşekkür ederek, bir ramazan ve cuma günü Osmanlı'nın altın döneminin sembollerinden olan bu caminin açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fetahu, Sultan Murat Camisi'nin önemine işaret ederek, "Bugün, TİKA sayesinde sadece Kuzey Makedonya değil, aynı zamanda Balkanlar da tekrar bir güzelliğe dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti, kurumlarıyla ve yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla bu tarihi camiyi büyüleyici güzelliğinin geleceğe kalması ve hem inananlar hem de genel olarak insanların kalbi ve ruhuna Allah'ın sözlerini iletmek için korudu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en samimi teşekkürlerini sunan Fetahu, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Özellikle ülkemiz ve Balkanlar ile ötesinde olmak üzere dünyadaki Müslümanların bilinçlendirilmesinde üst düzey özen göstermektedir. Allah ona bereketli hayatında yardımcı olsun." dedi.

Fetahu, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan cennetini nasip etmesini, yakınlarına da sabırlar diledi.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur, caminin açılış duasını yaptı, ardından katılımcılar cuma namazını eda etti.