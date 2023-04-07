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Tekirdağ'da belediye personeli yerde bulduğu 27 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde belediye personeli, yerde bulduğu 27 bin lirayı yetkililere teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 17:50, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 18:05
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Tekirdağ'da belediye personeli yerde bulduğu 27 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Şarköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Serkan Bozkurt, Atatürk Caddesi'nde çalıştığı esnada yerde 27 bin lira buldu.

Bozkurt parayı, sahibine ulaştırılması için zabıtaya teslim etti.

Zabıta ekipleri yaptığı çalışmada paranın Birgül K.'ya ait olduğunu belirledi.

Belediyede parasını teslim alan Birgül K., gazetecilere, bankadan çektiği parasının bir süre sonra çantasında olmadığını fark ettiğini söyledi.

Bunun üzerine çevrede arama yaptığını anlatan Birgül K, "Yanıma zabıta memurları geldi ve paramın bulunduğunu söylediler. Banka dekontumu göstererek paranın bana ait olduğunu belirttim. Paramın bulunmasından dolayı çok mutlu oldum. Parayı bulan belediye çalışanı Serkan Bozkurt'a çok teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Alpay Var da örnek davranışından dolayı Bozkurt'u tebrik edip, hediye verdi.

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