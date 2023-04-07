Altının kilogramı 1 milyon 249 bin 810 lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 232 bin lira, en yüksek 1 milyon 279 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 249 bin 810 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 781 milyon 910 bin 623,36 lira, işlem miktarı ise 1.432,78 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 104 milyon 194 bin 311,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: