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'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'

"Buradaki okul, eğitim öğretim normalleştikçe yani hayatın olağan akışı artık arttıkça ve yaygınlaştıkça diğer illere nakillerini almış olan öğrencilerimiz de buraya dönmeye başladılar"- "Bugün itibarıyla 25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 18:51, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 18:52
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'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde eğitim öğretimin normalleştirilmesi çalışmaları sayesinde nakillerini farklı illerdeki okullara aldıran 25 bin 883 öğrencinin, kentlerine geri dönmeye başladığını belirtti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıya katılan Bakan Özer, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özer, programın ardından yaptığı açıklamada, kentte eğitimin normalleşmesiyle ilgili yapılanları kapsamlı değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Depremzede vatandaşlara gıda ve barınmayla ilgili her türlü desteğin verildiğini aktaran Özer, "İlk günlerde yaklaşık 465 bin vatandaşımız, bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde, bu bölgede barındılar. Sonra da 20 Şubat'ta eğitim öğretimi 71 ilde normalleştirdikten sonra artık bölgeyi de hızlı şekilde eğitim alanında normalleştirmek için 3 kademeli bir sistematik üzerinden ilerledik." diye konuştu.

Özer, 1 Mart'ta Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da, 13 Mart'ta Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da, 27 Mart itibarıyla depremden etkilenen diğer iller ve belirlenen ilçelerinde eğitimin normalleştirildiğini hatırlatarak "Bugün itibarıyla yaklaşık 18,5 milyon öğrencimiz, normal şekilde eğitim öğretimlerine devam ediyor." dedi.

Eğitim öğretimin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sağlam raporu" verilen okullarda devam ettiğini aktaran Özer, taşımalı eğitimde ücretsiz ulaşım sağlanması dahil Bakanlığın tüm imkanlarını sahada aktif şekilde kullandıklarını ifade etti.

Özer, tekrar bastırılan yaklaşık 30 milyon kitabı ve yardımcı kaynağın öğrencilere ulaştırıldığını belirterek LGS ve YKS'ye girecek yaklaşık 130 bin öğrenci için 3 bin 205 noktadaki destekleme ve yetiştirme kurslarının açıldığını anlattı.

Çadır ve konteyner eğitim birimlerinin yaygınlaştırılması konusunda İçişleri Bakanlığı ve AFAD'dan büyük destek gördüklerini aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte Mehmetçik Okullarını yürürlüğe soktuk. Bölgede, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, LGS ve YKS'ye hazırlık kurslarıyla ilgili çok önemli sayıda Mehmetçik Okulları açtık. Kıymetli Bakanım Hulusi Akar'a ve tüm komutanlarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yakın zamanda inşallah Kırıkhan'da ve İskenderun'da 4 bin öğrenci ve öğretmenin barınabileceği LGS ve YKS kurslarına hazırlanmayla ilgili çok nitelikli, donanımlı eğitim kampüsleri devreye girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez'e teşekkür ediyorum. İskenderun'daki 2 gemiyi ağırlıklı olarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde kullanmak için tahsis ettirdi. İlk kez gemide öğrencilerimizi LGS ve YKS'ye hazırlamak için o ortamları kullanmaya başladık. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin normalleşmesi için her türlü ortamı, yeri kullanarak hayatın normalleşmesiyle ilgili her türlü fırsatı kullandı. Gerçekten ülkemizde her yerde ve şartta eğitime devam mottosuydu. Bu çerçevede tüm çalışmalarımızı şekillendirdik."

- "25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı"

Özer, çocukların, öğrendiklerini okuldan sonra tekrarlayabilme imkanı bulabilmeleri için tüm konteynerlere televizyon kurulumuna başladıklarına değinerek "Böylece TRT EBA'yı çocuklarımız izleyebilecekti. Bu kapsamda da şu ana kadar 16 bin 560 televizyon kurulumunu sağlamış bulunuyoruz." dedi.

Nakillerini farklı illerdeki okullara aldıran öğrencilerin, eğitimin normalleşmesi için yapılan çalışmalar sayesinde kentlerine geri dönmeye başladığını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Buradaki okul, eğitim öğretim normalleştikçe yani hayatın olağan akışı artık arttıkça ve yaygınlaştıkça diğer illere nakillerini almış olan öğrencilerimiz de buraya dönmeye başladılar. Bugün itibarıyla 25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı. Bu çok sevindirici gerçekten. Umut ediyoruz ki tam kapasiteyle okullarımız devreye girdiği zaman inşallah o giden tüm öğrencilerimiz tekrar bölgeye gelirler. Bölge tekrar eski günlerde, 6 Şubat depreminden önce olduğu gibi normal yaşayışına devam eder."

Özer, yetişkinlere yönelik eğitim çalışmaları hakkında ise "Bu kapsamda çok kısa sürede 11 bin 286 kurs açtık ve bu kurslardan da yaklaşık 155 bin 405 vatandaşımız yararlandı. Amacımız çadırsa çadırda, konteynerse konteynerde hangi ortam varsa o ortamda vatandaşlarımızın özellikle depremin travmasını atlatmalarını ve ihtiyaç duydukları ürünleri de kendi elleriyle üretmelerine katkı verecek kurslara ağırlık vermek. İnşallah bunu çok yaygınlaştırarak desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde bugüne kadar 3 bin 205 noktada öğrencilere kurs eğitim desteği sağladıklarını anlatan Özer, bunun haricinde yaklaşık 2 bin 26 noktada da çadır veya konteynerde okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde eğitim verebilme imkanını sağladıklarını bildirdi.

Bunun yaklaşık 100'ünün özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilere yönelik olarak düzenlenmiş özel eğitimler olduğunu vurgulayan Özer, sahada 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenin vatandaşların yaralarını sarmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

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