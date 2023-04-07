İzmir'de Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
İzmir'de Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan kişi hakimlikçe salıverildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 18:52, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 18:56
Konak ilçesinde yaşayan M.A, yaptığı grafik tasarımları sosyal medyada paylaşarak "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapma veya asılsız şayia çıkarma" suçlamalarıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.