KPSS-2023/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2023/4: Milli Eğitim Bakanlığının 5 bin kişilik sözleşmeli personel alım sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(07 Nisan 2023)
KPSS-2023/4: Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
24-30 Mart 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Nisan 2023 tarihinde saat 18.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2023/4 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2023/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2023/4
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2023/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar