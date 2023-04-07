Büyükçekmece'de 4 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Büyükçekmece'deki bir lisede 4 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 19:52, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 20:12
Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede kantinden satın aldıkları ürünü tüketen 4 öğrencide bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve ateş gibi rahatsızlıklar görüldü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine okul yetkilileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Öğrenciler, okula gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okulda incelemelerde bulundu.