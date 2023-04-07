Erdoğan, Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Beştepe'de görüştü. Görüşmede, milletvekili aday listeleriyle ilgili hazırlıklar ele alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 20:10, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 20:12
14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor.
Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine iki gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.
Görüşmede, seçim hazırlıkları ve milletvekili aday listeleri ile ilgili son durumun ele alındı.
Destici: Hepimiz ayrı listelerle seçime gidiyoruz
Milletvekili aday listeleri 9 Nisan Pazar günü Saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.