Erdoğan, Destici ile görüştü

Milletvekili aday listeleri 9 Nisan Pazar günü Saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Görüşmede, seçim hazırlıkları ve milletvekili aday listeleri ile ilgili son durumun ele alındı.

Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine iki gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net