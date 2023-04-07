Tekirdağ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ekipler, hükümlüyü, Aşağısevindikli Mahallesi'nde yurt dışına çıkmadan anne ve babasını ziyaret ettiği sırada yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen, görevinden ihraç edilmiş komiser Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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