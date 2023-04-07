İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başakşehir'de yarın gerçekleştirilecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 23:20, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 23:14
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.