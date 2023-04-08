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8 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

8 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 00:06, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 00:09
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8 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konyaaltı Kent Meydanı'ndaki TOGG Sergi Alanını ziyaret edecek ve ANFAŞ Fuar Alanındaki iftar programına katılacak.(18.15/19.15/Antalya)

2- Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak, "Kepenek Giyim Töreni - Çobanlarla Buluşma" programına katılacak, Büğdüz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt İşleme Tesisi'nde incelemede bulunacak.

(Burdur/13.30/17.00/18.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına MKE Ankaragücü-İstanbulspor ve Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/16.00/İstanbul/20.30)

2- Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Manisa FK ve Altınordu-Eyüpspor maçlarıyla sürecek.

(Sakarya/16.00/İzmir/20.30)

3- TFF 2. Lig'de 31. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta yapılacak 4 maçla başlayacak; TFF 3. Lig gruplarında 27. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına AYOS Konyaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ-Türk Telekom ve Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası İlbank-Sigorta Shop, Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-PTT, Fenerbahçe Opet-Bolu Belediyespor, VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta ve Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/14.00/17.00/17.00/18.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası TÜRŞAD-Tokat Belediye Plevne maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta Spor Toto-MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00)

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