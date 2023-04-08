Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 07:39, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 07:48
Ali E. yönetimindeki 03 AAD 441 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Ulusoy Kavşağı yakınlarında Erkan K'nın kullandığı 43 HB 307 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Erkan K'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada devrilen otomobildeki İnci Soysal'ın (25) olay yerinde kaybettiği belirlendi.
Araçlarda bulunan yaralı 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.