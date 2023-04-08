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Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 07:48, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 07:49
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Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ömer Faruk Mamuk yönetimindeki 01 AIF 179 plakalı otomobil, Çiftlikhat Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan Ufkun T. yaralandı.

Yaralı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

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