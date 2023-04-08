ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzaktan eğitim döneminde yapılan online sınavlarda skandal bir karara imza atıldı. 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin maruz kaldığı yaptırımlara benzer bir şekilde alınan karar gereği yapılan online sınavlarda başörtülü öğrencilerden başlarını kısmen açmaları istendi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

28 Şubat'ı zihniyeti yine sahnede

Doç. Dr. Sarıtaş'ın başörtülü öğrenciler için bir zulüm niteliği taşıyan yönergesine kullanılan ifadeler akıllara 28 Şubat döneminde alınan kararları getirdi. Yönerge gereği, öğrencilere "herhangi bir dini sembolün başta olamayacağı" söylenirken, kopya önlemi diye örtünme şekli de dayatıldı. Öğrencilere, 28 Şubat döneminde sunulan "çene altı" veya "tavşan kulak" denilen örtünme biçimi çözüm yolu olarak sunuldu.

Skandal karara ODTÜBİRDER tepki gösterdi

Online sınavlar için başörtülü öğrencilere yönelik alınan skandal kara ODTÜBİRDER sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Paylaşımda, "ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.