Türk mühendis, orman yangınları için söndürme sistemi geliştirdi

YENTE AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Davut Yavuz, büyük orman yangınları için geliştirdikleri, AR-GE çalışmalarının 2,5 yıl süren ve patent aşaması tamamlanan "yangın söndürme sistemi"nin prototip üretimiyle testlerinin devam ettiğini bildirdi.

YENTE AŞ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, geliştirilen projeyle uçakların su beslemesi için yangın alanından uzağa gidiş-geliş yapmaları gerektiği olumsuz durumların önünün kesilerek maddi olarak da tasarruf sağlanacağını vurguladı.

Küresel iklimin getirdiği birçok problemle baş etmeye çalışıldığına işaret eden Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim şartlarının değişmesiyle giderek artan hava sıcaklıklarının önümüzdeki yıllar içinde çok daha büyük orman yangınlarını tetikleyebileceğini ve tahribatın artabileceğini öngördüğümüz için yangınları en kısa sürede kontrol altına alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda büyük orman yangınları için geliştirdiğimiz, AR-GE çalışmaları 2,5 yıl süren ve patent aşaması tamamlanan yangın söndürme sisteminin prototip üretimiyle testleri devam ediyor. Böylelikle zamandan da tasarruf sağlayarak hızlı hareket edebilme ve manevra yapabilme şansını elimizde tutuyor olacağız."

- "Droneler itfaiye erinin görevini görüyor"

Davut Yavuz, sistemle suyu sürekli alevin üzerine sıkma imkanı sağlanacağını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Yangının üzerine sürekli olarak havadan su iletiyoruz. Bizim yaptığımız sistem esasında itfaiye aracındaki hortumu droneler vasıtasıyla yangının üzerine ulaştırıyor. Droneler burada aslında itfaiye erinin görevini görüyor. Sistem enerjisini de itfaiye aracından alıyor. Bu sayede droneler kesintisiz olarak uçma imkanı buluyor. Bu yöntemle itfaiye aracının ormanın içine girmesine gerek kalmıyor.

Araç asfalt yolda durduğu için su tankerleri de seri şekilde araca su taşıyabiliyor ya da araç bir su kaynağına yakınsa sürekli olarak su teminine devam ediliyor. Öte yandan sistemle yangına sadece su ile değil kimyevi malzeme ve köpük de sıkabiliyoruz. Sisteme ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda sistem araçtan yaklaşık 50-100 metre ileriye gidebiliyor ama kısa sürede bunun 1 kilometreye kadar çıkarılmasını planlıyoruz."

Geliştirilen sistemin, sadece orman yangınlarında değil, ulaşılması zor olan yüksek katlı binalarda meydana gelebilecek yangınların söndürülmesinde de büyük avantaj sağlayacağını aktaran Yavuz, şehirde ya da ormanda yangınla mücadelede su vanalarına, yapay göletlere, denize, havuzlara uyumlu altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Yavuz, geliştirilen sistemle orman yangınlarında soğutma çalışmalarının sürekli su beslemesi yaparak yangının gelişimi yönünde hızlı ve sürekli soğutma, itfaiye araçlarının ulaşamadığı engebeli ve zorlu arazi şartlarına yoğun su ile direkt ve kesintisiz müdahale, yangınlarda mahsur kalmış insan ve hayvanların bulunduğu bölgelere gerek soğutma çalışmaları yaparak gerekse kuru toz, kimyevi madde ve köpük ile de yangının söndürülerek hayati yaşam alanlarının oluşturulmasının sağlanacağının ve oluşabilecek hasarın en aza indirgenmesinin planlandığının altını çizdi.