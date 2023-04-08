Kılıçdaroğlu'nun 'Samsat' iddiasına Belediye Başkanı Fırat'tan yanıt

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında, ilçelerinde 2017 ve 2018'de yaşanan depremlerin ardından evleri yıkılan vatandaşlara konutlarının teslim edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Halil Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 ve 2018 yıllarında ilçede iki ayrı deprem meydana geldiğini, ilçenin neredeyse tamamının yıkıldığını kaydetti.

Devlet tarafından evini yaptırmak isteyen tüm vatandaşların evlerinin hızlı bir şekilde yapıldığını aktaran Fırat, şöyle dedi:

"Vatandaşımız evlerinde yaşamaktadır. Hatta 6 Şubat 'asrın felaketi' olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adıyaman çok büyük şekilde etkilendi. Çok büyük yıkımlar oldu. Çok büyük can kaybımız oldu. Samsat ilçemiz depremin ilk 3-4 gününde 100 bine yakın insanı misafir etti. Şu anda normal nüfusu 7-8 bin olan ilçemizde 40 bine yakın insanı misafir etmekteyiz. Aynı şekilde deprem tecrübesi olan Samsatlı kardeşlerimiz Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve yüzlerce insanı kurtardı."

- "Samsat'ta 1500'e yakın ev yapıldı"

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda depremzedelere evlerinin teslim edilmediğini iddia ettiğini dile getiren Fırat, şunları söyledi:

"İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor ve Sayın Kılıçdaroğlu ve masadaki tüm arkadaşları ilçemize gelsinler, gerçekleri kendileri görsünler. Yorumunu kardeşlerimize bırakıyoruz. Samsat'ta devlet tarafından bugüne kadar 1500'e yakın ev yapıldı. Evini yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, sorun çıkarmayan vatandaşlarımız, mahkemeye gitmeyen vatandaşlarımızın evleri anında teslim edildi. Bir sıkıntı yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun vatandaşın içine girip kendisi gözlem yapmadığını, yanlış yönlendirildiğini ya da 3 yıl geriden geldiği için böyle bir açıklama yaptığını, 3 yıl önceki Samsat'ın şartlarını açıkladığını düşünüyorum."