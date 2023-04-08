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İletişim Başkanlığı 6-7 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Bültende, "Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017'de meydana gelen depremde evi hasar gören vatandaşlara 7 yıldır konut yapılmadığı" ve "Oy pusulası katlandığında mührün izi diğer adayın üzerinde görünecek, bu yüzden de çifte tercih yapıldığı gerekçesiyle o oy pusulası geçersiz sayılacak" iddialarının doğru olmadığı belirtildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 12:52, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 12:53
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İletişim Başkanlığı 6-7 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, 6-7 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017'de meydana gelen depremde evi hasar gören vatandaşlara 7 yıldır konut yapılmadı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Depremden sonra Samsat'a bir yıl içerisinde konutlar yapılarak hak sahiplerine teslim edildiği kaydedilen bültende, 2 Mart 2017'de 5,5, 24 Nisan 2018'de 5,1 büyüklüğünde iki deprem yaşayan ilçedeki yapıların bir kısmının hasar gördüğü, konutlar için yapılan sözleşmenin anahtar teslimi kapsamında 58 adedi tek katlı Tip-1, 345 adedi iki katlı Tip-2 olmak üzere 403 konut, 4 bin 373 metre yağmur suyu hattı, 24 bin 200 metre kanalizasyon hattı ve 27 bin 351 metre içme suyu hattıyla birer adet terfi ve arıtma tesisi yapımının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bültende, hak sahiplerinden 9'unun feragat etmesi sonucu 56 adet Tip-1 tek katlı, 338 adet Tip-2 iki katlı olmak üzere 394 konutun, bölgenin iklim özelliklerine ve yöresel mimariye uygun şekilde yapıldığı bildirildi.

Bölgenin yaz aylarındaki sıcaklık artışı düşünülerek bölge halkının kullanımına en uygun olan teraslı yapıların tercih edildiği aktarılan bültende, Tip-1 konutların tek katlı olarak ve Tip-2 konutların ise alt katının ahır/işletme, üst katının konut olarak inşa edildiği anlatıldı.

- Oy pusulasının geçersiz sayılacağı iddiası

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "Oy pusulası katlandığında mührün izi diğer adayın üzerinde görünecek, bu yüzden de çifte tercih yapıldığı gerekçesiyle o oy pusulası geçersiz sayılacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili yayımladığı Sandık Kurullarının Oluşumu ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelgede, söz konusu iddiaların doğru olmadığının açıkça görülebildiği bildirilen bültende, genelgeye göre, birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesinin oy pusulalarını geçersiz kılmayacağı ifade edildi.

- Televizyon kanallarının reyting oranlarını içeren paylaşımlar

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından televizyon kanallarının reyting oranlarını içerdiği iddia edilerek yapılan paylaşımların dezenformasyon içerdiğine dikkati çekildi.

Bahse konu paylaşımların, kanalların ve programların reyting oranlarını göstermediği belirtilen bültende, iddiayı ortaya atan hesapların paylaştığı görselin altında tabloyu hazırlayan şirketin, "verileri sosyal medya mecralarındaki paylaşımlar üzerinden" hesapladığının ifade edildiği aktarıldı.

Bültende, Türkiye'de Televizyon İzleyici Ölçümlerini koordine etmek üzere tek yetkili şirketin, Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) AŞ olduğu bilgisi paylaşılarak söz konusu paylaşımların altında da "Veriler, sosyal medya mecralarındaki paylaşımlar üzerinden hesaplanmıştır. RTÜK'ün yetkilendirdiği TİAK AŞ tarafından tespit edilen izlenme ve dinlenme ölçümleri ile karıştırılmamalıdır." ifadesinin yer aldığına işaret edildi.

- Türkiye Varlık Fonunun yüzde 40'ının Katar'a satıldığı iddiası

Bir televizyon programında geçen "Türkiye Varlık Fonunun yüzde 40'ı Katar'a satıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, 2016'da kurulan Türkiye Varlık Fonunun (TVF), 7 farklı sektörden 29 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip olduğu bilgisi verildi.

TVF ve Katar Yatırım Fonu arasında 2020'de sadece Borsa İstanbul AŞ'nin yüzde 10'luk payının devri için mutabakat anlaşması imzalandığı ifade edilen bültende, TVF'nin halihazırda yüzde 80,6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi konumunda bulunduğu, bu satış işlemi haricinde iddia edilenin aksine TVF'den Katarlı bir şirkete herhangi bir satışın söz konusu olmadığı kaydedildi.

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