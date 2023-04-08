Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 12:53, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 12:55
Sabah erken saatlerde iki otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolu Havaalanı Kavşağı yakınında çarpıştı.
Aynı otomobilde bulunan Suriyeli Madal Ahmad, Sara Mustafa ve Abdullah Ahmad ile diğer otomobilde bulunan Emre Özmen (28) ve Doğukan Küpeli (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan bir kişiyi Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.