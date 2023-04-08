Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığına yeniden seçildi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla, TOBB'un ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oybirliğiyle, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığına yeniden seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Şahsıma gösterilen güven ve teveccüh için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Öncelikle üye ülkeler arasındaki ticari engelleri kaldırarak, ticareti artırmaları gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"AB benzeri bir bütünleşme başarı hikayesini biz de yazmalıyız. Türk Devletler Teşkilatını ve Birliğimizi, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. Böylece, aramızdaki dayanışma daha da artacak ve yeni işbirliği imkanları gelişecektir. İnanıyorum ki, el ele verirsek, hükümetlerimiz ve iş dünyası birlikte çalışırsa, yeni başarı hikayelerini, Türk dünyası da yazacaktır."