ODTÜ'den çevrim içi sınav yönergeleri hakkında açıklama:

Bakan açıkladı! 35 yıl yetecek 710 milyar metreküplük gaz keşfi
Bakan açıkladı! 35 yıl yetecek 710 milyar metreküplük gaz keşfi
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Her okula deprem yaşam odası geliyor
Her okula deprem yaşam odası geliyor
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz'
'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz'
'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'
'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu
Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu
Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Togg sevkiyatları başladı
Togg sevkiyatları başladı
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

ODTÜ'den çevrim içi sınav yönergeleri hakkında açıklama:

"(Bir dersin çevrim içi sınavına başörtülü öğrenci alınmayacağı iddiası) Kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın, öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez. Bu çerçevede gerekli soruşturmanın başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"- "Üniversitemizde hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta ve dolayısıyla üniversitemizde hiçbir çevrim içi sınavda bu tip bir kısıtlama uygulanmamaktadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 13:50, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 13:37
Yazdır
ODTÜ'den çevrim içi sınav yönergeleri hakkında açıklama:

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ), "bir dersin çevrim içi yapılacak sınavına başörtülü öğrencilerin alınmayacağı" iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, üniversitede hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulamanın yer almadığı, gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Yazılı açıklamada, üniversitenin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yapılacak çevrim içi sınavlarla ilgili bazı öğretim elemanlarınca paylaşılan yönergeler hakkında yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Üniversite olarak Kovid-19 salgını döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen talimatlarla başlayan çevrim içi sınav koşullarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılı bahar döneminden bu yana öğrencilerin süreci en rahat ve problemsiz şekilde geçirebilmesi için yoğun çaba sarf edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Üniversitemizde hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta ve dolayısıyla üniversitemizde hiçbir çevrim içi sınavda bu tip bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen dersteki sınav yönergesi üniversite yönetiminin aldığı kararlar esasında yazılmamıştır." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 3 yıldır dünyaca kabul gören uluslararası standartlarda çevrim içi sınav kurallarına uygun, adil koşullarda sınav süreçlerinin başarıyla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar buna benzer başka bir olumsuzluk yaşanmamış olmasının, bu durumun ispatı niteliğinde değerlendirilebileceğine işaret edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ODTÜ, 85'ten fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken temel ilke ve değerleri doğrultusunda hak ve özgürlükleri dikkate alıp korur, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde ön yargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler. Bu doğrultuda, kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın, öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez. Bu çerçevede gerekli soruşturmanın başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber