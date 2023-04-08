2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
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2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?

Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucu Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı. İttifaklar içindeki parti sıralamaları da belli oldu. Ak Parti Cumhur İttifakı'nda 2. sırada yer alırken CHP Millet İttifakı'nda 4. sırada yer aldı

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 14:31, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 14:37
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2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oldu.

Kura çekiminin yapıldığı Yüksek Seçim Kurulu'nda parti temsilcileri hazır bulundu.

Yapılan kura çekimi sonucu;

Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra

Millet Partisi - 3. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra

Genç Parti - 6. sıra

Memleket Partisi - 7. sıra

CUMHUR İTTİFAKI - 8. sıra

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI - 9. sıra

Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

Anavatan Partisi - 12. sıra

Yenilik Partisi - 13. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra

Milli Yol Partisi - 15. sıra

Vatan Partisi - 16. sıra

Güç Birliği Partisi - 17. sıra

MİLLET İTTİFAKI - 18. sıra

ATA İttifakı - 19. sıra

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra

İTTİFAK İÇERİSİNDE PARTİ SIRALAMALARI

Cumhur İttifakı;

BBP - 1. sıra

AK Parti - 2. sıra

Yeniden Refah Partisi - 3. sıra

MHP - 4. sıra

Emek ve Özgürlük İttifakı;

Yeşil Sol Parti - 1. sıra

TİP - 2. sıra

Millet İttifakı;

Gelecek Partisi - 1. sıra

Demokrat Parti - 2. sıra

Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra

CHP - 4. sıra

İYİ Parti - 5. sıra

Saadet Partisi - 6. sıra

OY PUSULALARI NE ZAMAN BASILACAK?

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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