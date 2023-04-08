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Domates ihracatında 203 milyon dolarlık gelir

Türkiye'den ocak-mart döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 40 artarak 203 milyon 834 bin dolara çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 14:50, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 14:52
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Domates ihracatında 203 milyon dolarlık gelir

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 54 ülkeye yapılan domates ihracatından 377 milyon 418 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 145 milyon 887 bin dolarlık domates ihraç eden Türkiye, bu yılın aynı döneminde ise 45 ülkeye domates gönderip, ihracatını değerde yüzde 40 artırarak 203 milyon 834 bin dolar gelir elde etti.

En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında ise Polonya geldi.

Türkiye, Polonya'ya bu yılın ilk üç ayında 33 milyon 361 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Polonya'yı 33 milyon 85 bin dolarla Romanya, 28 milyon 285 bin dolarla Almanya izledi.

"Hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından çok sevindirici"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, domates ihracatında ilk 3 ayda yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin domates üreticilerini ve seralarını da olumsuz etkilediğini aktaran Yanmaz, "Depremin üzüntüsünü tüm ülke olarak birlikte yaşadık. Deprem bölgelerinde bulunan seralar ve üreticilerimiz de zarar gördü. Gıda üretiminin önemini pandemi sürecinde çok iyi bilen çiftçilerimiz kısa sürede seralarının başına geçerek üretimlerine devam etti. İhracat rakamlarının geçen yıla göre artış göstermesi hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından çok sevindirici bir durum. İnanıyoruz ki ihracat rakamlarımız daha da artarak devam edecek." dedi.

SERA-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Halil Pekdemir ise ihracat rakamlarındaki artışın Türkiye için gurur verici olduğunu belirtti.

Hükümetin üretimin artması için sera kuracak kişileri düşük faizli kredi vererek desteklediğini aktaran Pekdemir, "Bu politikadan dolayı sera kurulumu her geçen gün artmaktadır. Yeni yapılan seralarla ihracatımız da bir önceki seneye göre arttı, bu da sevindirici bir durum." diye konuştu.

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