Gaziantep'te zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü
Gaziantep'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 07:11, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 08:24
Yunus Emre Tabu idaresindeki 79 AB 989 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolunun 35. kilometresinde önce 01 GT 585 otomobile, ardından Habip Kılıç yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklete çarptı.
Sürücüler Tabu ve Kılıç, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Otomobillerde bulunan ve yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Kılıç'ın Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.