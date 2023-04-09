YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) depremin etkilerinin silinmesi ve eğitim öğretimde normalleşme için bir rapor hazırladı. Rapora idari ve akademik personellerin barınma sorununun acilen çözülmesi için geçici olarak konteyner ve prefabrik 1+1 şeklinde evlerin yapılması önerildi.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 07:52, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 07:58
Yüksek Öğretim Kurulu, eylüle kadar depremin etkilerini silerek eğitim-öğretimde normalleşmeyi sağlamak için rapor hazırladı.
Buna göre idari ve akademik personellerin barınma sorununun acilen çözülmesi için geçici olarak konteyner ve prefabrik 1+1 şeklinde evlerin yapılması önerildi.
Raporda, akademik personel kuruluş geliştirme katsayısının artırılması önerilirken, idari personele de yeni teşvik verilmesi isteniyor.
Uğur Duyan