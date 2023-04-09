FETÖ hala darbe bekliyor

15 Temmuz'da Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan FETÖ, hiç vazgeçmiyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar, örgütün hala darbe beklentisi içinde olduğunu ortaya koydu. Pensilvanya'dan atanan örgütün Kumluca mahrem imam vekili Kudret E. ile FETÖ'cü Durmuş K. arasında 8 Haziran 2022'de geçen konuşmada darbe özlemi dikkat çekti.

Kudret E.'nin "Aklıselim sağduyulu, belli başlı bir yerler var. Ama sivil ama askeri kanattan birileri şöyle masaya yumruğunu vuracak gibi duruyor. 'Ne yapıyorsunuz siz?' diyecek" diyor. Durmuş K. ise aynı şeyleri tutuklu FETÖ'cülerden de duyduğunu ve askeriyeden birkaç kişinin kendileri ile aynı görüşte olduğunu söylüyor. Konuşmanın devamında Kudret E., "Bu insanlar ne kadar istiyor biliyor musun darbe olmasını, hükümetin indirilmesini, darbe değil hükümeti indirmek ne kadar güzel olur, tadından yenmez" derken, Durmuş K. ise "Önce yapılacaktı. Gezi'de olacaktı o" cevabını veriyor.

Kudret E. de "Diyecek ki ülkenin, vatanın selameti için biz bunu yapmak zorundaydık. Yönetime el koyduk. Bunları da görevden aldık hepsini, şu anda gözaltındalar (..)" diyor.

ERDOĞAN NEFRETİ



Başka bir konuşmada da örgütün Kumluca mahrem imam vekili olan Kudret E., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan kinini kusuyor. Savcılığın tespit ettiği konuşmalarda Kudret E., Erdoğan için ölüm temennisinde bulunuyor.

Şahin Şen