CHP milletvekili aday listesi belli oldu
14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başladı. Son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
(27. Dönem Adana Milletvekili Sayısı: 15, 27. Dönem CHP Adana Milletvekili Sayısı: 4)
GAZİANTEP
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
(27. Dönem Gaziantep Milletvekili Sayısı: 13, 27. Dönem CHP Gaziantep Milletvekili Sayısı: 2)
HATAY
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
(27. Dönem Hatay Milletvekili Sayısı: 10, 27. Dönem CHP Hatay Milletvekili Sayısı: 4)
KAHRAMANMARAŞ
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
(27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Sayısı: 7, 27. Dönem CHP Kahramanmaraş Milletvekili Sayısı: 1)
KARABÜK
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
(27. Dönem Karabük Milletvekili Sayısı: 3, 27. Dönem CHP Karabük Milletvekili Sayısı: 0)
KARS
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
(27. Dönem Kars Milletvekili Sayısı: 2, 27. Dönem CHP Kars Milletvekili Sayısı: 0)
KASTAMONU
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
(27. Dönem Kastamonu Milletvekili Sayısı: 3, 27. Dönem CHP Kastamonu Milletvekili Sayısı: 1)
KIRIKKALE
1. Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
(27. Dönem Kırıkkale Milletvekili Sayısı: 3, 27. Dönem CHP Kırıkkale Milletvekili Sayısı: 1)
KARAMAN
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
(27. Dönem Karaman Milletvekili Sayısı: 3, 27. Dönem CHP Karaman Milletvekili Sayısı: 1)
KAYSERİ
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
(27. Dönem Kayseri Milletvekili Sayısı: 10, 27. Dönem CHP Kayseri Milletvekili Sayısı: 1)
KIRKLARELİ
1. Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
(27. Dönem Kırklareli Milletvekili Sayısı: 3, 27. Dönem CHP Kırklareli Milletvekili Sayısı: 2)
MANİSA
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)
5- Semih Balaban
(27. Dönem Manisa Milletvekili Sayısı: 10, 27. Dönem CHP Manisa Milletvekili Sayısı: 3)
MALATYA
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
(27. Dönem Malatya Milletvekili Sayısı: 6, 27. Dönem CHP Malatya Milletvekili Sayısı: 1)
MERSİN
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
(27. Dönem Mersin Milletvekili Sayısı: 12, 27. Dönem CHP Mersin Milletvekili Sayısı: 3)
ORDU
1. Seyit Torun
2. Mustafa Adıgüzel
3. Ahmet Tokluoğlu
4. Cengiz Okur
5. Nilgün Yılmaz
(27. Dönem Ordu Milletvekili Sayısı: 6, 27. Dönem CHP Ordu Milletvekili Sayısı: 3)
SAKARYA
1. Ayça Taşkent
2. Ecevit Keleş
3. Kamil Özkan
4. Azize Ceroğlu
5. Emel Akçil
6. Gündüz Gençcan
7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)
(27. Dönem Sakarya Milletvekili Sayısı: 6, 27. Dönem CHP Sakarya Milletvekili Sayısı: 0)
SAMSUN
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman
3. Mustafa Yeşilyurt
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
(27. Dönem Samsun Milletvekili Sayısı: 9, 27. Dönem CHP Samsun Milletvekili Sayısı: 2)
ŞANLIURFA
1. Mahmut Tanal
2. Müslüm Cengizhan Akalın
3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)
4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5. İbrahim Direk
6. Süleyman Gök
7. Ali Fethi Gürler
8. Abdullah Direk
9. Müslüm Şikak
10. Adnan Tüysüz
11. Abdulkadir Çetin
(27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Sayısı: 13, 27. Dönem CHP Ordu Milletvekili Sayısı: 1)
VAN
1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek
(27. Dönem Van Milletvekili Sayısı: 6, 27. Dönem CHP Van Milletvekili Sayısı: 0)
ZONGULDAK
1. Deniz Yavuzyılmaz
2. Eylem Ertuğ Ertuğrul
3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)
4. Merve Kır
5. Cemalaettin Sağtekin
(27. Dönem Zonguldak Milletvekili Sayısı: 5, 27. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Sayısı: 1)
İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA Partisi)
8. Hasan Karal (DEVA Partisi)
9. Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA Partisi)
7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
İZMİR İKİNCİ BÖLGE
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (Demokrat Parti)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
11. Altan İnanç
12. Emine Helin İnan Kınay
13. Ayten Gülsever
14. Nurşen Balcı
15.Burak Kotan