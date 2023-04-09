Malatya'ya 21 bin 622 konteyner daha kurulacak

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerin etkili olduğu illerde barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentler kurma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Malatya'nın merkezinde 36 noktada 18 bin 896, ilçelerde ise 21 noktada 2 bin 726 olmak üzere toplam 21 bin 622 konteynerin daha kurulumunun planlandığı kaydedildi.