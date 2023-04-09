'Üzerinizde büyü var' yalanıyla anne ve kızı dolandırdı

MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Vekillerin yüzde 70'i değişiyor
AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Vekillerin yüzde 70'i değişiyor
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
Otomotivde Mart'ta tarihi rekor geldi
Otomotivde Mart'ta tarihi rekor geldi
'Oylarımız baraj altı' diyen İYİ Partili Çıray, adaylıktan feragat etti
'Oylarımız baraj altı' diyen İYİ Partili Çıray, adaylıktan feragat etti
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün
YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
Bakan Kurum yanıtladı: Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edecek mi?
Bakan Kurum yanıtladı: Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edecek mi?
Erdoğan: İstanbul'u kurban edemeyiz
Erdoğan: İstanbul'u kurban edemeyiz
KVKK'dan akıllı telefon uyarısı!
KVKK'dan akıllı telefon uyarısı!
Bakan açıkladı! 35 yıl yetecek 710 milyar metreküplük gaz keşfi
Bakan açıkladı! 35 yıl yetecek 710 milyar metreküplük gaz keşfi
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Her okula deprem yaşam odası geliyor
Her okula deprem yaşam odası geliyor
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz'
'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz'
'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'
'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Üzerinizde büyü var' yalanıyla anne ve kızı dolandırdı

Kocaeli'de iddiaya göre, anne ve iki çocuğunun telefonlarına casus yazılım programı yükleyen şahıs, bu şekilde onlara ait özel bilgilere ulaşarak, "Üzerinizde büyü var" yalanını söyledi. Bu yalana inanan anne ve kızı ise maddi manevi zarara uğradı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 11:58, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 12:35
Yazdır
'Üzerinizde büyü var' yalanıyla anne ve kızı dolandırdı

İddiaya göre, M.O. isimli kadın (47) ile C.A. (44) arkadaş oldu. Bu süre zarfında M.O.'nun kızı K.O. (30) ve oğlu S.B.O.'nun (21) telefonlarına özel numaralardan aramalar gelmeye başladı. Bunun üzerine C.A., M.O.'ya telefonlara koruma programı yükleyeceği yalanını söyledi. M.O.'yu kandıran C.A., telefonlara koruma programı yerine, casus yazılım programı yükledi. C.A., M.O.'ya komiser tanıdığının olduğunu da ifade ederek, özel aramaları yapan şahsın bulunduğunu söyledi. Özel aramaların kesilmesinden sonra güven kazanan sanık C.A., komiserin Amerika'da tedavi gördüğü yalanıyla, M.O.'dan para almaya başladı.

"Üzerinizde büyü var"

M.O. ile ailesine ait özel bilgileri casus yazılım programı aracılığıyla öğrenen C.A., müştekileri üzerlerinde büyü olduğuna ikna ettirdi. C.A., M.O.'dan büyünün bozulması için Messenger üzerinden sözde hoca olarak tanıttığı kişilerle mesajlaşmalarını istedi. Sahte hesaplar üzerinden farklı isimlerle kendini tanıtan C.A., M.O. ile K.O.'ya Messenger mesajlaşmalarında evde yaşanan ve yaşanacak olayları söyleyerek, üzerlerinde büyü olduğuna inandırdı. Bu süre zarfında M.O. ile K.O. C.A.'nın kontrolü altına girdi. M.O.; 9 bilezik, 35 cumhuriyet altını, 11 bin TL para, çeşitli miktarda Euro, dolar, 2 bilezik, 1 metre zincir ve birçok ziynet eşyasını sanığa verdi. Ayrıca K.O.'da 2 altın bilekliği, altın kolyesini ve bir miktar parasını C.A.'ya verdi.

Ayrıca sanık, kullanmış olduğu sahte hesaplar üzerinden müştekilere, büyünün çözülmesi için kendisiyle cinsel ilişkiye girme hususunda mesajlar attı. Büyünün gerçek olduğuna inanan müştekiler sanıkla değişik zamanlarda birçok kez cinsel ilişkiye girdi. Bu anları kayıt alına alan sanık, cinsel birlikteliğin devamı hususunda müştekileri tehdit etti. Bunun üzerine M.O. ile kızı K.O. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

5 ayrı suçtan dava açıldı

Hakkında "İki ayrı nitelikli cinsel saldırı", "Zincirleme kamu görevlileri ile ilişkisinden bahisle dini inanç ve duyguları aracı kılınması ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Zincirleme özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Zincirleme şantaj", "Zincirleme bilişim sistemlerine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma" suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur M.O., K.O., tanık S.B.O. ve taraf avukatları katıldı.

"Sanık telefonlarımıza koruma ağı kuracağını söyledi"

Duruşmada dinlenen M.O.'nun oğlu S.B.O. (21), "Sanığı annem aracılığıyla tanıdım. Diğer mağdur da kardeşim olur. O dönemlerde anneannemin hastalığı söz konusuydu. Sanık bu dönemde komiser bir tanıdığının olduğunu, miras davasında bize yardımcı olabileceğini söyledi. Telefonlarımıza gelen özel aramalar sonrasında sanık C.A. telefonlarımızı, koruma ağı kuracağını söyleyerek almıştı. Bu olaydan sonra Dilara Y. isimli bir kişi bize mesaj göndermeye başladı. Dilara Y., miras konusunda bize yardımcı olabileceğini, dayılarımın bizim aleyhimizde çalıştığını mesaj yoluyla söylüyordu. Telefonlarımızın dinlendiğini düşünüyordum. Zira telefonda arka planda çalışan uygulamalar mevcuttu" dedi.

"Sanık benden, annemden ve ablamdan 5 tane boş imzalı kağıt aldı"

S.B.O., "Sanık benden, annemden ve ablamdan 5 tane boş imzalı kağıt aldı. Bu kağıtlarla bizim telefonlarımızı dinleyen kişilerden şikayetçi olacak ve savcılığa başvuracağını söyledi. O dönemlerde sanık C.A.'nın annemden çok kez borç aldığını gördüm. Bu borçları geri vermedi. Ablamdan para aldığını görmedim. Sanık annemden borç para isterken, parayı vermediği takdirde benim başıma bazı olumsuz şeyler geleceğini söylüyordu. Örneğin önümün başkaları tarafından kesileceğini söylüyordu. Para alarak beni korumakta yardımcı olacağını açıklıyordu. Para vermezse dayımların bize zarar vereceğini söylüyordu" diye konuştu.

Beraati istendi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık C.A.'nın üzerine atılı suçları işlediğine dair cezalandırılmasında kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatini talep etti. Avukatların süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber