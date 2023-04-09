Çocukluk arkadaşı 3 mühendisin mantar mesaisi

MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Vekillerin yüzde 70'i değişiyor
AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Vekillerin yüzde 70'i değişiyor
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
Otomotivde Mart'ta tarihi rekor geldi
Otomotivde Mart'ta tarihi rekor geldi
'Oylarımız baraj altı' diyen İYİ Partili Çıray, adaylıktan feragat etti
'Oylarımız baraj altı' diyen İYİ Partili Çıray, adaylıktan feragat etti
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün
YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
Bakan Kurum yanıtladı: Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edecek mi?
Bakan Kurum yanıtladı: Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edecek mi?
Erdoğan: İstanbul'u kurban edemeyiz
Erdoğan: İstanbul'u kurban edemeyiz
KVKK'dan akıllı telefon uyarısı!
KVKK'dan akıllı telefon uyarısı!
Bakan açıkladı! 35 yıl yetecek 710 milyar metreküplük gaz keşfi
Bakan açıkladı! 35 yıl yetecek 710 milyar metreküplük gaz keşfi
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?
Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Her okula deprem yaşam odası geliyor
Her okula deprem yaşam odası geliyor
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz'
'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz'
'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'
'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çocukluk arkadaşı 3 mühendisin mantar mesaisi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, makine mühendisi Osman Demir, çevre mühendisi Hilmi Kılıç, kendi imkanlarıyla başladıkları istiridye mantarı üretimini büyütmeyi hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 12:17, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 12:20
Yazdır
Çocukluk arkadaşı 3 mühendisin mantar mesaisi

Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde 70 metrekarelik alanda kendi imkanlarıyla kurdukları serada üretime başlayan maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, makine mühendisi Osman Demir, çevre mühendisi Hilmi Kılıç, devletten almayı planladıkları destekle üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Özel bir firmada maden mühendisi olarak çalışan Sedat Ergün Kandemir, AA muhabirine, 5 yıl önce başka bir yerde istiridye mantarı üretimi yaptığını daha sonra çocukluk arkadaşlarıyla konuşup birlikte mantar üretmeye başlama kararı aldıklarını anlattı.

Kandemir, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'de istiridye mantarı üretimi yapan da yoktu. Biz de bu şekilde üretime başladık. Daha önce kendi yaptığım üretim yeri kiralıktı. Şu anda arkadaşlarımla seramızı kendi imkanlarımızla kurduk. Bütün malzeme ve ekipmanı kendimiz aldık. Seramız otomasyon sistemle çalışıyor. Hepimiz de çalıştığımız için bu sistem sayesinde çok fazla zaman harcamadan mantarla ilgilenebiliyoruz. Arkadaşlarımla iş yapmasak da zaten haftanın 5 günü birlikteydik ve artık kendi işimizi yapmayı düşünüyorduk. Bu anlamda en iyisinin tarımsal anlamda üretimin ve yenilikler olduğunu düşündük."

- "Hedefimiz ileriye dönük daha çok sera ekleyip, mantarı da çeşitlendirmek"

Özel bir şirkette makine mühendisi Osman Demir de hem hobi hem de ticari amaçlı mantar üreticiliğine başladıklarını belirtti.

Talep çok olduğu için pazarlamada sorun yaşamadıklarını ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Araştırmalarımızda Kırıkkale'nin istiridye mantarı ihtiyacını çevre illerden karşıladığını fark ettik. Bu bizi daha çok teşvik etti. Kırıkkale istiridye mantarını, kendi evlatlarından yesin istedik. İlk aşamada 70 metrekarelik alanda seramızı kurduk. Bu bizim aslında deneme çadırımızdı. Hedefimiz ileriye dönük daha çok sera ekleyip, mantarı da çeşitlendirmek. Kültür ve yabani mantarları nasıl profesyonel olarak yetiştirebiliriz, onu planlıyoruz. Yer ve maddi anlamda desteğe ihtiyacımız var."

Tarıma mühendis olarak katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Demir, işin AR-GE'sine yoğunlaşmak istediklerini dile getirdi.

Kırıkkale Belediyesi bünyesindeki atık su arıtma tesisinde çevre mühendisi olarak görev yapan Hilmi Kılıç ise arkadaşlarıyla aralarında bir iş kurma fikri geliştiğinde tarım alanında üretim yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Kılıç, "Mantarın 21 günlük evresi var. 5 gün boyunca hasat yapıyoruz. Ardından 10 gün dinlenme, 3 gün hasat şeklinde devam ediyor. Pazarlamasını bulunduğumuz ildeki yerel marketlere, pazarlara ve özel sipariş verenlere yapıyoruz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber