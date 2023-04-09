Yerli uydu İMECE, 11 nisanda fırlatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 13:35, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak."
Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2023
Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/qlviJ8LAKk