YDS/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Nisan 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 19 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-YDS/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

77 ilde, 463 bina ve 5 bin 601 salonda yapılan sınavda, 19 bin 404 kişi görev aldı.

Saat 10.15'te başlayan sınav, 180 dakika sürdü. Bu yıl sınava başvuran aday sayısı, geçen yıla göre yaklaşık 20 bin artışla 133 bin 91 oldu.

YDS/1, 20 dilde uygulandı. 117 bin 386 aday İngilizce, 8 bin 555 aday Arapça, 4 bin 380 aday Almanca dillerinde sınava girdi.

Sınav sonuçları, 4 Mayıs'ta açıklanacak.