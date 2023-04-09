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Haraç vermeyen esnaf kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep'te iş yerini açtığı esnada kendisinden haraç isteyen bir şahıs tarafından kalbinden bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 13:53, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 13:54
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Haraç vermeyen esnaf kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde iş yerini açan motor ustası Umut Koç (40), bu esnada kendisinden haraç isteyen bir şahısla tartışmaya başladı.

Haraç vermeyi reddedince kalbinden bıçaklandı

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında haraç vermeyi reddeden Umut Koç kalbinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz esnaf, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Umut Koç'un cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı

Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, katil zanlısı olduğu değerlendirilen V.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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