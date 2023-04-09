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'Ev pis' tartışmasında eski eşi ve kızlarını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi

Erzurum'da, boşandığı eşi ile iki kızını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 66 yıl hapisle cezalandırılan sanık hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 15:00, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 14:59
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'Ev pis' tartışmasında eski eşi ve kızlarını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Aralık 2020'de boşanmasına rağmen aynı evde kaldığı eski eşi Gülçin Karabiyik (50) ile kızları Burçin (24) ve Cansu Arslan'ı (17) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada 66 yıl hapis cezasına çarptırdığı Raci Arslan (46) hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, müşteki ve tanık beyanları, dijital materyal inceleme raporları, kamera kayıtları, raporlar ve soruşturma ifade tutanakları yer aldı.

Kararda, Arslan ile Karabiyik'in 2007'de boşandıkları, Burçin, Cansu, F. ve E. Arslan'ın, anneleri ile aynı evde yaşadıkları ve Raci Arslan'ın da boşandıktan sonra ara sıra eski eşi ve çocuklarıyla kaldığı belirtildi.

Kararda, kamera kayıtlarına göre, Arslan'ın olaydan bir gün önce eve geldiği, olayın tek görgü tanıklarının F. ve E. Arslan olduğu ve her ne kadar tanıklar ilk beyanlarında ekmek almak için markete gittiklerini ifade etmişlerse de olay anında evde olduklarının kayıtlarla sabit olduğu bildirildi.

- "Takdiri indirim uygulanmamasına karar verilmiştir"

Tek görgü tanıkları olan kardeşlerin ek ifadeleri ile sanığın savunmasına yer verilen kararın gerekçe kısmında şunlar kaydedildi:

"Olay günü sanık ve eski eşinin kavga etmeye başladıkları, Gülçin'in eşyaları toplayıp çıkmak istemesi nedeniyle sanığın öfkelendiği, birbirlerine hakaret ettikleri, Burçin ve Cansu'nun annelerinin tarafını tutarak sanığa küfrettikleri, sanığın maktuller ile aralarında çıkan kavga nedeniyle duyduğu hiddetle silaha davranarak eşi ve kızlarını öldürdüğü, sanık ve maktuller arasında olayın öncesinde de sürekli tartışmanın yaşandığı, olay günü çıkan tartışmada sanığın ilk haksız eylemi yaptığına ilişkin mahkememizce bir tespit yapılamadığı, sanığın 'Evi pislik götürüyor' şeklindeki beyanı sonrasında Gülçin'le aralarında tartışmanın yaşandığının anlaşıldığı, bu beyanının haksız bir eylem olarak değerlendirilemediği, tarafların tartışma anında birbirlerine tam olarak neler söyledikleri tespit edilemediğinden sanık lehine olarak hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına, sabıkalı geçmişi ve pişmanlık duyduğuna ilişkin mahkememizce kanaat oluşmadığından hakkında takdiri indirim uygulanmamasına karar verilmiştir."

Sanık Raci Arslan'ın kızları Cansu ve Burçin'e karşı "Nitelikli kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Gülçin Karabiyik'e karşı "kasten öldürmek" suçundan ise müebbet hapisle cezalandırıldığı belirtilen kararda, Arslan'ın eylemini "haksız tahrik" altında işlediğinin kabulü ile olayın meydana geliş biçimi, eylemlerin niteliği dikkate alınarak verilen cezada "haksız tahrik" indirimi uygulandığı kaydedildi.

Kararda, Arslan'ın sabıkalı geçmişi ve olay sebebiyle pişmanlık duyduğuna dair mahkemede kanaat oluşmadığından takdiri indirim (iyi hal indirimi) uygulanmadığı belirtildi.

Kızlarına karşı eyleminden ayrı ayrı 24'er yıl, eski eşi Karabiyik'e karşı eyleminden ise 18 yılla cezalandırılarak toplamda 66 yıl hapse mahkum edilen Arslan hakkında, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olayın ardından kaçan ve polisleri gördüğünde kafasına silah dayayan Raci Arslan, polise direnip caddede yürüyerek uzaklaşmak isteyince silahın tetiğini tuttuğu sağ elinin parmağından özel harekat polislerince vurularak yakalanmıştı.

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