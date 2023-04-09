AK Parti'nin Listesinde Bakanların yeri belli oldu

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.

İşte bakanların listedeki yerleri.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Antalya 1. Sıra - Mevlüt Çavuşoğlu

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Bursa 2. Bölge 1. Sıra - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Eskişehir 1. Sıra - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

İzmir 1. Bölge 1. Sıra - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Kayseri 1. Sıra - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Osmaniye 1.sıra

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Ordu 1

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Şanlıurfa 1.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Mersin 1. Sıra

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi - Kahramanmaraş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Samsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Trabzon

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadığı öğrenildi.