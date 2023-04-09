İYİ Parti'deki sürpriz isimler

Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor.

AK Parti'de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yapan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan, Buğra Kavuncu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın ise Hatay 2. sıradan, yine eski futbolcu Ünal Karaman'ın ise Konya 1. sıradan listeye girdiği görülüyor.

İyi Parti, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu 1. sıradan aday gösterdi.

İYİ Parti, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i Adana 1. sıradan milletvekili adayı yaptı.

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı