Kılıçdaroğlu, onun için 'Senden bakan değil milletvekili bile olmaz' demişti

14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler milletvekili adaylık listelerini belirledi.

Muhalefette ise bu süreç adaylık tartışmalarında olduğu gibi kriz çıkarttı.

Deva Partili Sadullah Ergin'in, Hatay 1. sıradan CHP milletvekili olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yarattı.

Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Sadullah Ergin'in, CHP'nin Ankara listesine kaydırıldığı öğrenildi.

CHP'den seçime giriyor

Buna göre Sadullah Ergin, CHP Ankara 1'inci bölge 4'üncü sıradan seçime girecek.

Ergin'in CHP listelerine girmesi sonrası Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki ifadeleri gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklendiği görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu

Yıllar önce Ergin'e verdi veriştirdi: Milletvekili bile olamazsın

Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin'e "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" sözleriyle tepki gösterdi.

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun İfadelerinin ardından partisinde Ergin'e kontenjan açması ise tutarsızlık olarak yorumlandı.

Hem parti tabanında hem de sosyal medyada muhalif, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.