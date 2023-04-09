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Bakan Kurum: Neymiş, afet konutları 1 yılda bitmezmiş, bitecek

Bakan Kurum'un paylaştığı mesajda, afet konutlarının 1 yıl içerisinde tamamlanacağı vurgusu yapan Bakan Kurum, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. BİTECEK!" mesajını paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 15:44, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 15:47
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Bakan Kurum: Neymiş, afet konutları 1 yılda bitmezmiş, bitecek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 11 ili etkilerken Hatay da büyük yara aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'da, yapım sürecine başlanan kalıcı afet konutlarının videosunu paylaştı.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki afet konutları ikinci kata kadar yükseldi

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda Hatay'ın Altınözü ilçesinde yapımına başlanan afet konutlarının ikinci kata kadar yükseldiği görülürken; Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldığı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evinin yapılacağı vurgulandı.

"Afet konutları 1 yıl içerisinde tamamlanacak"

Bakan Kurum'un paylaştığı mesajda, afet konutlarının 1 yıl içerisinde tamamlanacağı vurgusu yapan Bakan Kurum, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. BİTECEK!" mesajını paylaştı.

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