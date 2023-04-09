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Ak Parti'deki sürpriz isimler

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) üç dönem kuralı nedeniyle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. Tuğrul Türkeş- Ankara 1. Bölge 1. Sırada diğer bir isim Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı oldu. Hulki Cevizoğlu(Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 15:55, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 15:57
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Ak Parti'deki sürpriz isimler

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) üç dönem kuralı nedeniyle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Tuğrul Türkeş- Ankara 1. Bölge 1. Sıra

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. Sıra

İsmail Ok- Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül- Gaziantep 1. sıra

Hulki Cevizoğlu(Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra

Umut Arman Sonay(Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge

Cerrah Halit Yerebakan- İstanbul 2. Bölge

Sevan Sıvacıoğlu(Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge

Yücel Arzen(Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden

Şebnem Bursalı(Gazeteci) - İzmir'den

Mehmet Ali Çelebi- İzmir'den

Prof. Dr. Mehmet Şahin(Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş

Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

KADIN SAYISINDA ARTIŞ
AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

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