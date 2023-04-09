Eski Vergi müfettişi Konya 2. sıradan aday gösterildi

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, CHP Konya listesinden 2. sıradan aday gösterildi.

CHP'nin Konya ikinci sıra milletvekili adayı Gelecek Partisi kontenjanından Hasan Ekici oldu.

Konya il teşkilatının kurucu başkanı Hasan Ekici; 1974 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğdu.

1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu yönetimi dalında "kurumsal risk yönetimi" üzerine yüksek lisans yaptı. 2000-2003 yıllarında T.C. Maliye Bakanlığı İzmir Gelirler Bölge Müdürlüğü'nde Vergi Müfettiş Yrd. (Eski Unvan Vergi Denetmen Yrd.) olarak görev yaptı. 2003-2007 yıllarında T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Vergi Müfettişi (Eski Ünvan Vergi Denetmeni) olarak görev yaptı. 2007-2012 yıllarında T.C. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nde İç Denetçi olarak görev yaptı.

2010 yılında T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı'nda 1 yıl İç Denetçi olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren Küre Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'de kurucu ortak Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. A-2 Düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikasına ve Bağımsız Denetçi Lisansına sahiptir. "Kurumsal Risk Yönetimi-Kalkınma Ajansları Uygulaması" isimli bir adet kitabı yayımlanmıştır. Vergi, kamu ihale, bütçe, kamu yönetimi v.b. konularda çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.