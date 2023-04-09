Kılıçdaroğlu ile seccade fotoğrafı olan üç milletvekili adayı de listeye giremedi.
CHP'de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi milletvekili aday listesi belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun seccade fotoğraf karesinde yer alan isimler aday gösterilmedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 16:30, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 16:34
CHP Parti Meclisi, milletvekili aday listelerini kesinleştirmek için dün toplandı. Parti Meclisi'ne sunulan aday listeleri bugün YSK'ya teslim edildi.
Partide, kesin milletvekili aday listesi 19 Nisan'da ilan edilecek.
Kılıçdaroğlu'nun seccade fotoğraf karesinde yer alan isimler aday gösterilmedi. İşte o isimler..
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