AK Parti listesinde Hüda-Par ve DSP yerleri belli oldu

Bunun yanı sıra AK Parti, dört Hüda Par'lıyı aday gösterdi.

DSP lideri Önder Aksakal, AK Parti'den İstanbul 2. bölge 4. sıradan, eski Demokratik Sol Halk Parti lideri HULKİ Cevizoğlu ise İstanbul 1. bölge 6. sıradan aday oldu.

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