Pandemi sırasında Sinovac aşılarını Türkiye getiren işadamı 1. sıradan aday oldu

AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

Pandemi sırasında Çin'in Sinovac aşılarını Türkiye'ye getiren işadamı Cantürk Alagöz, AK Parti'den Iğdır 1. sıradan aday oldu.



CANTÜRK ALAGÖZ KİMDİR?

Cantürk Alagöz, 1969 yılında Iğdır'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu il olan Iğdır'da tamamlayan Cantürk Alagöz, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden mezun oldu. Cantürk Alagöz, yüksek lisansını ise Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nde 1995'te tamamladı.

1996 yılında özel bir şirkette iş hayatına başlayan Cantürk Alagöz, Türkiye'nin ve bölge ülkelerin analitik cihaz yedek parça, sarf malzeme ve teknik servis desteğine olan ihtiyacını karşılayan Redokslab firmasına 2004 yılında ortak oldu. Redokslab'da edindiği tecrübelerini başka sektörlerde kullanan Cantürk Alagöz, 1973'ten beri Türkiye'nin aşı ihtiyacını karşılayan Keymen İlaç'ı 2016 yılında satın aldı.

Keymen İlaç, Covid-19 ile mücadelede Türkiye'ye Sinovac'ı ilk kez getirerek sektörde bir ilke imza attı. Ayrıca Keymen İlaç, Covid-19'la mücadelede faz 3 klinik çalışmalarını gerçekleştirerek Türkiye ve dünyanın aşı ihtiyacını karşılamaktadır.

Cantürk Alagöz, Redoks, Keymen İlaç'ın yanı sıra Can Çevre ve Enerji, Nil Çevre ve Enerji, Alagöz Maden ve Alagöz Kimya firmalarını kurarak, Alagöz Holding çatısı altında topladı. Birçok sosyal sorumluluk projesi ve spor branşlarına verdiği desteklerle bilinen Cantürk Alagöz, Nisan 2021'den bu yana Alagöz Holding Iğdırspor Başkanlığı'nı üstlenmektedir.

İş hayatında birçok uluslararası ödüle layık görülen Cantürk Alagöz, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca Cantürk Alagöz, iyi derecede İngilizce bilmektedir.